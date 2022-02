Teresa Langella, problemi di salute dopo il vaccino: la confessione

Teresa Langella ha svelato di aver avuto alcuni problemi di salute in seguito alla vaccinazione anti-Covid.

Teresa Langella: il vaccino

Teresa Langella si è sottoposta alla terza dose della vaccinazione anti-Covid e, alcuni giorni più tardi, si è rivolta al pronto soccorso perché le si sarebbero gonfiati i linfonodi ascellari.

L’ex volto di Uomini e Donne si sottoporrà alle dovute analisi e ai dovuti controlli per stabilire cosa possa averle procurato questo effetto collaterale e, al momento, ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni.

Non si tratta di un periodo facile per Teresa Langella che, di recente, ha dovuto fare i conti anche con alcuni problemi dovuti all’ansia e al panico. “Ho sofferto di ansia e ogni tanto torna. In passato quasi due volte al mese correvo in ospedale urlando ai miei genitori che non ce l’avrei fatta.

Assurdo, era terribile”, ha confessato.

Teresa e Andrea Dal Corso: la storia d’amore

Dal punto di vista sentimentale continua a proseguire a gonfie vele la storia tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, che si sono conosciuti a Uomini e Donne. Il fidanzato le è stato accanto durante il difficile periodo appena trascorso e i due sognano un giorno di avere un figlio e magari di convolare a nozze.

“Andrea, sbrigati, voglio la proposta! I nostri impegni non ci permettono di fissare una data ufficiale”, ha dichiarato scherzosamente Teresa Langella in merito al legame con il fidanzato.

I due stupiranno i fan svelando presto la data delle loro nozze?