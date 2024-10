Terme: Grotta Giusti Thermal è 'World's Best Thermal Grotto' e 'Best Luxury Resort Spa'

Roma, 8 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Il resort termale 5* Grotta Giusti Thermal Spa Resort, storica dimora ottocentesca abbracciata da un grande parco secolare il cui fiore all'occhiello è la grotta termale naturale più grande d’Europa, ha conquistato il prestigioso titolo di World’s Best Thermal Grotto Spa ai World Spa Awards 2024 per l’ottavo anno consecutivo, consolidando la sua posizione come eccellenza assoluta nel panorama del benessere e delle Spa internazionali.

Scoperta per caso nel 1849, questa che Giuseppe Verdi definì “l’ottava meraviglia del mondo”, si snoda per oltre 200 metri nel sottosuolo, suddivisa in tre suggestivi ambienti: Paradiso, Purgatorio e Inferno, con temperature che variano tra i 28° e i 34°C e un'umidità del 98%, creando un vapore termale ricco di proprietà benefiche. Questo luogo unico al mondo offre agli ospiti la possibilità di immergersi nelle profondità della terra tra luci e ombre che esaltano la bellezza delle rocce e delle formazioni naturali, fino al lago sotterraneo. E non finisce qui, la property si è aggiudicata anche il titolo di Best Luxury Resort Spa, nell’ambito degli International Spa & Beauty Awards 2024 che mirano a premiare l'eccellenza dell’offerta e dei servizi, tenendo conto delle recensioni dei clienti, valutando il team di gestione e altri criteri chiave. I vincitori vengono selezionati attraverso un rigoroso processo di valutazione che pone l'accento su innovazione, qualità e soddisfazione dei clienti.

A Grotta Giusti si possono scoprire esperienze esclusive come lo Spa Floating, il rilassante galleggiamento sul lago termale in grotta con movimenti ispirati allo yoga e alla bio-energetica, il diving nelle sue acque cristalline, il Pil-oga in grotta o nel parco che unisce le posizioni yoga al pilates, e tanto altro. Ricca di bicarbonati, calcio, magnesio e leggermente salata, l’acqua termale è ideale anche per trattamenti terapeutici specifici. Grotta Giusti oltre alla sezione dedicata al benessere e al relax, dispone infatti di un qualificato staff medico che può accompagnare l’ospite che lo desidera in percorsi di cura specifici, da quelli focalizzati sull’apparato respiratorio e osteoarticolare fino a programmi di dimagrimento e di equilibrio psico-fisico. Dal 2021, il resort fa parte del prestigioso portfolio di Autograph Collection Hotels by Marriott International.