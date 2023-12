Terminal RO-RO Cagliari, monitoraggio ambientale alla VDP

Roma, 20 dic. (askanews) – Nell’ambito dei lavori di costruzione del nuovo terminal RO-RO del Porto di Cagliari, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (ADSP) ha incaricato la società VDP di Roma di eseguire le attività di monitoraggio ambientale nelle fasi ante, corso e post operam. Il monitoraggio assicurerà il controllo di tutti i principali parametri ambientali nell’ottica di garantire il rispetto dei limiti normativi e, in sostanza, la qualità dell’ambiente e la salute umana. La società romana vanta un’esperienza ultra trentennale nel monitoraggio ambientale, in particolare nei contesti interessati dalle opere infrastrutturali italiane, sia esistenti sia in costruzione. VDP, in associazione con ALS Italia, sta già svolgendo attività in campo che riguardano i monitoraggi della fase ante-operam per la misurazione, tra l’altro, dei parametri relativi al rumore, qualità dell’aria, acque superficiali ed ecosistema marino. La durata del cantiere, e il relativo monitoraggio, è prevista di 5 anni.

Come sottolinea l’amministratore unico della Vdp di Roma, l’Ingegner Francesco Ventura, l’obiettivo è di verificare l’effettivo impatto di un’opera in costruzione e garantire la corretta gestione di eventuali problematiche in relazione all’ambiente che possono manifestarsi durante le varie fasi di costruzione.