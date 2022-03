Termini Imerese, donna morta in un incendio: aveva acceso il phon sotto le coperte

Termini Imerese è in lutto per la morte di Anna Butera: l'anziana è rimasta vittima di un incendio divampato dopo aver acceso il phon sotto le coperte.

Tragedia a Termini Imerese, comune in provincia di Palermo, dove una donna di 82 anni è morta a causa di un incendio sviluppatosi nella sua abitazione. L’anziana stava infatti riscaldando il letto con un asciugacapelli quando all’improvviso è divampato un rogo che non le ha lasciato scampo.

Donna morta in un incendio a Termini Imerese

I fatti si sono verificati al civico 29 di via del Carmelo. Secondo quanto ricostruito, Anna Butera (questo il nome della vittima) aveva acceso un phon sotto le coperte nel letto per riscaldarsi, inconsapevole che questo avrebbe innescato un incendio. In pochi minuti le lenzuola hanno infatti iniziato a prendere fuoco e così il resto della camera, impedendole di uscire e mettersi in salvo.

A lanciare l’allarme è stata una vicina di casa, preoccupata dal fumo che usciva dalla porta d’ingresso dell’appartamento in questione. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, sono entrati nell’abitazione al secondo piano della palazzina e hanno trovato l’anziana senza vita. I sanitari del 118 non hanno infatti potuto far altro che constatare il decesso avvenuto qualche ora prima del ritrovamento.

Indagini in corso

Sul caso stanno indagando i Carabinieri che, effettuati tutti i rilievi necessari, ricostruiranno la dinamica di quanto accaduto.

A coadiuvarli anche il medico legale inviato dalla Procura della Repubblica.