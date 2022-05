Termiti in casa in primavera: come allontanarle senza pesticidi

Per allontanare le termiti in casa non è necessario usare pesticidi o insetticidi, ma una cura e prevenzione degli ambienti aiuta a tenerle lontano.

Il periodo primaverile porta con sé anche tanti insetti che si insediano in casa. Tra le varie specie, ci sono anche le termiti che giungono in casa attirate dal legno di cui sono ghiotte. Per potersene liberare e allontanare, non si ha bisogno di pesticidi, ma ci sono metodi naturali altrettanto efficaci e validi.

Termiti in casa

Si tratta di un animale molto piccolo che risulta essere innocuo per la salute dell’uomo e che, durante la stagione primaverile, può giungere in casa. Sono note soprattutto con il nome scientifico di Reticulitermis lucifugus, che indica che le termiti sono allergiche alla luce. Per questa ragione, vivono in luoghi bui e scuri.

Oltre a questa specie, ci sono anche altri esemplari molto diffusi come la Kalotermis Flavicollis che si distingue per un anello di colore giallo che presenta sul torace. Si confondono spesso con i tarli, ma a differenza di questi ultimi, le termiti amano scavare dall’interno e proprio per questo si tende a scoprirle quando ormai è troppo tardi.

Per capire se le termiti sono giunte in casa bisogna osservare con attenzione i mobili in legno. Se si osservano, si possono vedere dei puntini di colore giallo, simili a briciole di pane che denota il fatto che questi insetti sono passati in quella zona. Nel caso di termiti sotterranee, è possibile notare la loro presenza per via di tunnel che hanno scavato nel terreno, raggiungendo così il legno.

Sono insetti molto piccoli che possono essere simili alle formiche, diffuse sia nelle regioni a clima tropicale, ma anche in tutta Italia ed Europa. Possono creare un problema serio alla propria casa dal momento che sono ghiotte di legno che rosicchiano rovinando così i mobili dell’abitazione.

Termiti in casa: cause

Sono insetti molto piccoli che giungono in casa e nelle abitazioni perché attratte dal legno di cui sono ghiotte. Infatti, le termiti sono in grado, pur essendo un insetto di dimensioni piccole, di divorare qualsiasi struttura in questo materiale: dai mobili, passando per le porte e gli infissi, arrivando ad altre strutture della casa, quali il pavimento in legno e i battiscopa.

Per poter sopravvivere, hanno bisogno di tanta umidità e di una buona quantità di legno. Sono proprio questi due elementi insieme ad attirarle e far sì che giungano nelle case. I ristagni e le perdite di acqua, insieme a strutture e mobili in legno, sono i fattori determinanti per cui questi insetti entrano nelle abitazioni.

La prevenzione è fondamentale per cui è sempre bene controllare che non ci siano ristagni o perdite d’acqua in modo che stiano lontane. Possono accedere alle abitazioni tramite delle crepe o fessure presenti nei muri. Quindi, sigillare questi buchi e fessure o riparare le crepe è un ottimo modo per tenerle lontane.

Si consiglia anche di conservare la legna da ardere all’aperto o comunque in una zona lontano da casa. Bisogna mantenere poi una buona igiene e ordine in casa in modo da allontanare non solo le termiti, ma anche altri insetti oppure si può usare un dispositivo come Pest Away che funziona molto bene e permette di allontanarle in maniera definitiva.

