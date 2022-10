Termosifoni portatili elettrici: come funzionano e dove ordinarli

Con i termosifoni portatili si ha la garanzia e certezza di un ambiente caldo e accogliente in ogni ambiente della casa.

Per un ambiente più accogliente e caldo quando le temperature si abbasseranno, è possibile optare per l’acquisto dei termosifoni portatili elettrici. Sono strumenti che donano calore e che si possono portare da un luogo all’altro. Scopriamo qualcosa in più di questo prodotto, compreso il funzionamento.

Termosifoni portatili elettrici

Sono i sistemi di riscaldamento considerati maggiormente dispendiosi presenti sul mercato, ma sono anche modelli molto pratici. Inoltre, i termosifoni portatili non hanno bisogno di allacciamenti all’impianto di riscaldamento, dal momento che basta semplicemente collegarli alla presa elettrica affinché comincino a riscaldare.

Inoltre, questo tipo di prodotto, soprattutto i modelli a due ruote, consentono una maggiore maneggevolezza e capacità di spostarli da una stanza all’altra della casa. Sono soluzioni di termoarredo realizzati in acciaio, quindi un materiale molto resistente, duttile e adatto anche per qualsiasi ambiente.

Sono molto versatili proprio perché si possono spostare da un angolo all’altro della casa e permettono anche portarli fuori dall’ambiente domestico, magari in ufficio o nella casa di montagna. Si tratta di prodotti realizzati in materiali e tecnologie moderne e avanzate che permettono di ridurre i costi in modo da non incidere troppo sull’economia domestica.

Con questo tipo di modello, è possibile, grazie al termostato, regolare la temperatura impostandola a seconda dei propri bisogni e necessità. Solitamente sono dotati di un doppio termostato: uno per la temperatura interna e l’altro per quella esterna in modo da capire le varie differenze. La temperatura oscilla tra i 15 e i 28° circa proprio per risparmiare energia.

Termosifoni portatili elettrici: modelli

Inoltre, non è mai facile scegliere tra i vari modelli di termosifoni portatili elettrici dal momento che sono diverse le tipologie presenti sul mercato che si differenziano in base alle dimensioni, i vari accessori e funzioni, il consumo, le modalità e anche il risparmio energetico. La torretta termoventilatore è un modello molto apprezzato.

Si sviluppa in verticale e funziona grazie a una ventola di calore in ceramica che permette di mantenere l’efficienza energetica distribuendo il calore in modo uniforme con una temperatura che è sempre costante proprio per adattarla alle esigenze di tutti. Alcuni dei modelli maggiormente avanzati hanno anche un telecomando con timer digitale e display touchscreen.

Per risparmiare sia in termini economici, ma anche di spazio, si trovano anche termosifoni portatili ad olio che hanno un design compatto permettendo di ottenere risultati efficienti e sicuri. Si adattano anche per riscaldare e donare tepore ad ambienti non particolarmente grandi. L’unica nota stonata di questo modello è che, essendo a olio, potrebbe emettere odore eccessivo.

Alcuni modelli funzionano per irraggiamento dove il calore è prodotto tramite delle lampade alogene che permettono di scaldare l’ambiente circostante e si caratterizzano per un design poco accattivante. Avendo le ruote, risultano essere molto più comodi da usare e spostare da un ambiente all’altro.

Termosifoni portatili elettrici: miglior prodotto

Tra i tanti modelli di termosifoni portatili elettrici che si sono visti e di cui abbiamo parlato, il modello migliore è Handy Heater, un calorifero che consuma pochissimo e che, in breve tempo, scalda l’ambiente in maniera uniforme e rapida. Una stufa portatile dal design compatto e dalle dimensioni contenute che fa risparmiare.

È molto piccolo, infatti sta in una mano e permette di spostarlo ovunque si voglia. Inoltre, non ingombra proprio perché sprovvisto di fili. Scalda qualsiasi ambiente che abbia una presa elettrica: garage, camera da letto, bagno, roulotte, camper, ecc. Bisogna solo collegarlo alla presa elettrica affinché doni tepore e calore alla casa.

Per cho volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Si caratterizza per un timer con spegnimento automatico, capacità di impostare e regolare la temperatura che è tra un minimo di 15° e un massimo di 32. Diffonde il calore in modo uniforme permettendo di risparmiare sufficiente energia dal momento che consuma soltanto 400 watt. Handy Heater è una stufetta portatile facile da usare e che riscalda una superficie fino a 23 metri quadrati.

Un prodotto sicuro, testato e che funziona, con elementi riscaldanti in termoceramica e rivestimento in plastica antiscottatura.

Per ricevere direttamente a casa Handy Heater, bisogna compilare il modulo presente sul sito ufficiale del prodotto dal momento che non si ordina nei negozi o e-commerce perché esclusivo e originale. Si inseriscono i dati attivando così la promozione di un dispositivo del genere a 59€, ma vi sono anche altre offerte da vagliare. Il consumatore può scegliere di pagare tramite i seguenti metodi: Paypal, carta di credito o contanti al corriere.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.