Terna demolisce a Napoli i tralicci Castelluccio-San Sebastiano

Roma, 2 ago. (askanews) – Partiti nel quartiere Ponticelli a Napoli, i lavori di Terna per la demolizione di un tratto dell’elettrodotto aereo Castelluccia – San Sebastiano. Due settimane di attività che interesseranno anche i Comuni di Cercola e San Sebastiano al Vesuvio per liberare 5 ettari di territorio in una zona densamente popolata con la rimozione di 2 Km di linee aeree e 6 tralicci. Una serie di interventi nell’ambito di un protocollo sottoscritto nel 2020 da Terna e dal Comune di Napoli per il riassetto della rete elettrica dell’area metropolitana.

L’obietivo è quello di ammodernare la rete con la sostituzione di vecchi cavi con altri di ultima generazione, come spiega Antonio Limone, responsabile progettazione e realizzazione impianti della Direzione territoriale centro sud di Terna.

“Questa demolizione stata resa possibile grazie alla realizzazione di un nuovo elettrodotto in cavo Xlpe, un cavo di nuova tecnologia che ha permesso un maggiore efficientamento dell energia della zona e soprattutto ha migliorato di gran lunga la sicurezza del sistema elettrico.

Verranno eliminati 6 tralicci in tutto, circa 2 km di linee aree di cui il primo viene demolito oggi”.

Il nuovo elettrodotto è costutuito da un cavo interrato di circa 7 Km tra la stazione elettrica di Castelluccia e la cabina primaria di San Sebastiano. L’opera, per cui Terna ha investito 16,5 milioni di euro, è necessaria per adeguare l’alimentazione elettrica locale alle crescenti richieste di energia legate allo sviluppo dell’area.

Terna investirà complessivamente in Campania oltre 1 miliardo di euro con interventi che coinvolgeranno oltre 350 imprese e 1.500 addetti alle lavorazioni.