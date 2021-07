Terna, Donnarumma: "Con piano di sviluppo importante contributo al rilancio dell'economia"

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – "Il nostro obiettivo è anche dare un importante contributo al rilancio dell’economia italiana così duramente colpita, come ovunque nel Mondo, da questa terribile pandemia: ogni miliardo investito in infrastrutture ne genera infatti tra due e tre in termini di pil e consente di creare moltissimi nuovi posti di lavoro".

Ad affermarlo è l'ad di Terna, Stefano Donnarumma, nel corso della presentazione del nuovo Piano di sviluppo 2021 che nei prossimi 10 anni prevede 18,1 miliardi di investimenti.