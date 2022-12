Terna Ideas premia l'innovazione sostenibile nata in azienda

Roma, 15 dic. (askanews) – L’innovazione nata in azienda, idee di business sostenibili e subito utilizzabili dalla società. Terna premia i progetti messi a punto dalle sue persone con il programma Terna Ideas. Contestualmente, lancia una nuova piattaforma aperta anche alle startup, ai ricercatori e alle pmi innovative. L’obiettivo è quello di identificare soluzioni e iniziative in grado di contribuire alla transizione energetica.

Ad aggiudicarsi l’edizione 2022 sono state tre idee che passano ora alla fase della progettazione.

C’è, ad esempio, De-Icing, un progetto per lo scioglimento dei manicotti di ghiaccio che si formano sui conduttori delle linee elettriche; Terna Reliability, un dispositivo per monitorare i parametri tecnici dei trasformatori e, ancora, Orion, un algoritmo di intelligenza artificiale che aiuta a migliorare la risoluzione delle immagini satellitari utili a identificare tempestivamente edifici interferenti con gli elettrodotti. Menzione speciale, inoltre, per Electrendicity, un gaming simulativo di formazione sul mercato elettrico, tema chiave per abilitare la transizione energetica.

L’edizione 2022 ha visto quest’anno la partecipazione di circa 250 persone con l’iscrizione di 1400 persone alla piattaforma. Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna.

“E’ un percorso molto lungo di preparazione che dura mesi, con centinaia di idee e decine di proposte concrete. I dieci team che riescono ad arrivare alla fase finale sono già stati oggetto di una importante selezione e arrivano con progetti esecutivi. Mi ha molto colpito vedere tanti giovani partecipare, anche ragazzi di 25-26 anni, magari con un solo anno o pochi mesi di esperienza in Terna”.

Età media bassa che va di pari passo con la preparazione e con una innata propensione alle tecnologie digitali.

“Devo dirvi che la bellezza del momento è vedere l’entusiasmo, la passione ma soprattutto la preparazione. Questo è stato esattamente il percorso che abbiamo desiderato fare in questi anni e io, oggi, vedo realizzato un sogno: un’azienda che ha un’età media delle proprie persone inferiore ai 40 anni, con quasi un terzo dell’intera popolazione aziendale sotto i 30 anni.

Sono nativi digitali che stanno portando in Terna, oltre che un nuovo modo di vedere il futuro e di immaginarselo, anche delle competenze specifiche che sono tipiche di questa generazione”, ha concluso Stefano Donnarumma.

Per l’edizione 2023, la piattaforma di Terna Ideas si trasforma in uno strumento di open innovation, aperto anche all’ecosistema esterno. Sul nuovo spazio virtuale, ternaideas.terna.it, dal 15 dicembre Terna lancia una challenge sul tema della Data Science for Resilience. Obiettivo: sviluppare progetti concreti per l’azienda. Massimiliano Garri, Direttore Innovation & Market Solutions di Terna.

“Terna Ideas nasce con l’intento di creare soluzioni concrete a quelle che sono le attività quotidiane di Terna. Quindi, ad esempio, come gestire al meglio la manutenzione o ridurre i rischi quando lavoriamo sul territorio. Ma anche cosa significa portare a casa in maniera pratica la conoscenza e la coscienza da parte di tutti del lavoro che fa Terna: un esempio è l’idea di trovare il modo di comunicare in maniera diversa, attraverso il gioco e l’engagement, il nostro mestiere e il mercato elettrico. Non è solamente un concorso di idee, Terna Ideas è un modo per realizzare concretamente quello che può migliorare il nostro lavoro tutti i giorni e rispetto al futuro che vogliamo costruire per Terna e per il Paese”.