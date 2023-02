Terna lancia il "Premio Driving Energy 2023", tema l'Equilibrio

Roma, 16 feb. (askanews) – Dopo il successo della prima edizione, Terna ha lanciato il “Premio Driving Energy 2023 – Fotografia Contemporanea”, il concorso gratuito aperto a tutti i fotografi in Italia che punta a promuovere lo sviluppo culturale del Paese e i nuovi talenti del settore.

Grande partecipazione nel 2022 con 1370 fotografi provenienti da 104 province italiane, dai 18 agli 85 anni, e con 40 opere selezionate. Il tema di quest’anno è “Elogio dell’equilibrio”, concetto da sempre fondamentale nella fotografia, come nell’arte in generale, nella vita di tutti giorni e un concetto cardine anche per Terna.

Stefano Donnarumma, Amministratore delegato di Terna, ha commentato: “E’ un tema che ci è venuto in mente pensando all’equilibrio energetico nazionale in un periodo complesso come l’attuale. È il nostro compito: sono impegnate 5mila persone e un grande indotto per garantire questo equilibrio all’Italia. Abbiamo pensato che fosse uno spunto importante per l’aspetto artistico, anche per ricevere dai fotografi che parteciperanno delle suggestioni sul futuro, non solo della nostra attività ma anche del nostro Paese e dell’energia”.

Valentina Bosetti, Presidente di Terna, ha sottolineato: “Quello di cui abbiamo bisogno è anche di allargare il nostro immaginario per vedere un futuro diverso. Per questo, chiediamo all’arte di darci delle immagini che possano aiutarci a rappresentare un futuro in cui costruiremo per tutti una infrastruttura che durerà il prossimo secolo”.

Curatore del premio, per il secondo anno, Marco Delogu, Presidente di Azienda Speciale Palaexpo. Le opere vincitrici e quelle dei finalisti, giudicate da una giuria presieduta da Lorenza Bravetta, saranno poi esposte in una mostra gratuita a Palazzo delle Esposizioni.

Marco Delogu ha commentato: “Ci aspettiamo una risposta molto forte, ma soprattutto ci aspettiamo una grandissima qualità dai lavori che arriveranno e che questo premio consolidi il sistema della fotografia in Italia”.

Le iscrizioni del Premio Driving Energy sono aperte fino al 30 giugno. La novità dell’edizione 2023 è rappresentata dalle nuove categorie “Menzione Accademia”, aperta agli studenti iscritti alle realtà di alta formazione nei settori attinenti al Premio, e il “Premio Amatori”, dedicato ai fotografi non professionisti.