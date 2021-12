Terna premia le migliori idee imprenditoriali nate in azienda

Roma, 15 dic. (askanews) – Terna, la società che gestisce la rete elettrica italiana, ha selezionato e premiato le idee e i progetti innovativi nati in azienda nell’ambito di “Terna Ideas”. Il nuovo programma di corporate entrepreneurship è stato lanciato quest’anno per rafforzare il ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica del gestore della rete elettrica nazionale.

Obiettivo dell’iniziativa, che ha coinvolto tutto il Gruppo e ha visto la partecipazione di 400 persone di Terna con 143 idee pubblicate, è stato diffondere la cultura dell’innovazione all intera popolazione aziendale, dando ai lavoratori la possibilità di esprimersi come imprenditori.

La Presidente di Terna, Valentina Bosetti e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Stefano Donnarumma, insieme al top management dell’azienda, hanno preso parte alla giuria che ha valutato i progetti e scelto i vincitori del pitch conclusivo.

“L’innovazione per Terna è centrale, è inclusa nelle progettualità del nostro piano industriale 2021-2025 “Driving Energy” – ha spiegato Donnarumma – Nel piano, su 9 miliardi di investimenti in 5 anni, il 10% è dedicato alle soluzioni innovative, digitali e tecnologiche.

Lo scopo di Terna Ideas era proprio quello di coinvolgere la popolazione aziendale su queste iniziative, raccogliere le idee dei nostri colleghi e premiarle per inserirle in una progettualità concreta di realizzazione”.

L’ideazione di un ambiente di lavoro sostenibile e la sicurezza del personale impegnato quotidianamente nelle attività di monitoraggio e manutenzione delle infrastrutture elettriche sono alla base delle idee vincenti premiate.

Terna investirà nelle migliori iniziative trasformandole in veri e propri progetti in grado di creare valore per l’azienda e non solo.