Terna presenta a Rimini il nuovo assetto di Terna Energy Solutions

Milano, 7 mar. (askanews) – Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia, presenta a KEY – The Energy Transition Expo 2025 di Rimini il nuovo assetto di Terna Energy Solutions (TES), la divisione del Gruppo che opera in regime di mercato e propone soluzioni tecnologiche, innovative e digitali in ambito service e industrial.

In linea con quanto comunicato nel Piano Industriale 2024-2028, la riorganizzazione delle attività non regolate ha l’obiettivo di supportare la transizione energetica in sinergia con il core business di Terna attraverso l’integrazione di competenze diversificate lungo tutta la catena del valore dell’energia.

“I mercati corrono, spinti dai grandi investimenti nella transizione energetica in Italia, i clienti chiedono sempre più partner di progetto affidabili e in grado di fornire un set di competenze il più ampio spettro possibile – ha spiegato Stefano Schiavoni, AD di Terna Energy Solutions – Questa è la direzione secondo la quale ci siamo riorganizzati in Terna Energy Solutions. Il primo one stop shop per la transizione energetica digitale, è un unicum nel panorama italiano: un unico interlocutore per la fornitura dei componenti strategici e critici, per la realizzazione degli impianti e il set di servizi correlati alla progettazione, realizzazione, messa in opera, esercizio e manutenzione”.

La nuova struttura organizzativa di Terna Energy Solutions prevederà quattro realtà autonome sul mercato coordinate dalla subholding con un set di competenze di eccellenza nei vari ambiti. Quindi: Tamini che realizza e produce trasformatori industriali e di potenza, Brugg Cables che produce cavi in alta, media e bassa tensione, Altenia il nuovo system integrator in grado di fornire servizi in ambito fotovoltaico, alta tensione, accumuli ed efficienza energetica e nella quale confluiscono tutte le attività energy fino ad oggi fornite separatamente da LT, Terna Energy Solutions e Avvenia. Con lo scopo di espandere ulteriormente le competenze e il posizionamento geografico, Altenia ha sottoscritto inoltre un accordo preliminare per l’acquisizione del 100% di STE Energy, società attiva da 30anni nel settore della progettazione, costruzione e manutenzione di impianti di energia rinnovabile e infrastrutture elettriche.

A queste si aggiunge una nuova realtà, il cui modello operativo e societario è attualmente in via di definizione, che fornirà un’infrastruttura in Fibra Ottica estremamente capillare e magliata a livello nazionale.