Dramma in Umbria, dove un uomo di origini inglesi, ma di stanza a Terni, è morto nella mattinata di oggi a causa di un improvviso malore. Il 54enne era uscito di casa per una passeggiata quando è stato colto dall’infarto.

Terni, ha un malore mentre porta il cane a passeggio: morto 54enne

La tragedia è avvenuta nella prima mattina di oggi, venerdì 7 Aprile, a Terni. Un 54enne inglese che, però, viveva da tempo in Umbria in un appartamento di Via Cavour, era uscito di casa con il suo cane per portarlo a passeggio, quando si è sentito male. L’uomo si trovava, nel momento in cui ha iniziato a sentirsi male, nel parco Ciaurro dove si è accasciato al suolo.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso dell’uomo

L’uomo, riverso al suolo, è stato raggiunto dai medici del 118, accorsi sul posto con un’ambulanza. I sanitari hanno provato a rianimare il 54enne con diverse tecniche specifiche, ma nessuna ha dato i suoi frutti. Purtroppo, l’inglese è morto. Dopo qualche minuto sono arrivati nel parco anche gli agenti di Polizia.