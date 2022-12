Terni, una donna Vince 500mila euro al Gratta e Vinci

benevolo colpo al cuore a Terni, dove una donna vince 500mila euro al Gratta e Vinci.

La fortunatissima vincitrice ha centrato la stratosferica somma in un noto bar cittadino a Maratta. Come facciamo a sapere che si tratta di una donna? Lo dicono i media locali che citano le informazioni acquisite quando in città si è venuto a sapere della grossissima vincita alla lotteria dei tagliandi istantanei.

Donna Vince 500mila euro

Il dato è che la fortunata ha grattato e vinto 500mila euro e che la dea bendata passa a Maratta.

La grande vincita è stata realizzata alla ricevitoria Riccardo Mancinelli all’interno del bar Due Tigli, in via Vanzetti 53 a Maratta, a Terni e da quanto si apprende la vincitrice è una donna.

Il “colpaccio” con un Miliardario

La stessa con un gratta e vinci Miliardario da cinque euro ne ha vinti 500mila. “È una donna del posto” fanno sapere dalla ricevitoria che ovviamente è in festa per la vincita. E la stratosferica vincita umbra non è neanche la più alta delle ultime 24 ore, visto che più o meno nello stesso range temporale più a sud, in Campania, per la precisione in un bar di via Tasso a Sorrento, qualcuno si è aggiudicato addirittura un milione di euro con un tagliano denominato “100X”.