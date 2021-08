Terni, violento incendio all’impianto dell’ASM: rifiuti in fiamme, nessun ferito

Un violento incendio ha travolto l’impianto destinato alla selezione e alla trasferta dei rifiuti di ASM Terni: non sono stati segnalati feriti.

Un violento incendio è scoppiato all’interno della stazione di selezione e trasferta dei rifiuti di ASM Terni S.p.A., nel pomeriggio di giovedì 12 agosto. Le fiamme, divampate in un’area che non coincide con gli inceneritori situati nella medesima zona, hanno causato danni allo stabilimento ma non hanno provocato feriti.

Poco dopo la segnalazione del rogo, il luogo è stato raggiunto dai vigili del fuoco che si sono prontamente attivati per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la sede dell’ASM di Terni.