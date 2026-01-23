Terra Santa, la resilienza del turismo tra fede e speranza

Madrid, 23 gen. (askanews) – In un momento di profonda incertezza per il Medio Oriente, la voce di chi vive di accoglienza e spiritualità si leva con forza per invitare il mondo a non abbandonare i luoghi santi. Mikel Yacoub, originario di Betlemme e titolare dell’agenzia Belén Tours, ha presentato al Fitur, la fiera del turismo di Madrid la sua missione: riportare i pellegrini in Terra Santa nonostante le ferite lasciate dal Covid e dai recenti conflitti.

“Mi chiamo Mikel Yacoub, vengo dalla Terra Santa, da Betlemme. Grazie a Dio ho la mia agenzia di viaggi. Portiamo gruppi come pellegrinaggi da qui, dalla Spagna, alla Terra Santa, in tutti i luoghi santi. Prepariamo viaggi che includono tutto: il volo, il miglior tipo di hotel la sistemazione è molto importante e anche il miglior tipo di trasporto”.

“Siamo qui in questa fiera – prosegue Yacoub -, in questo stand palestinese, come potete vedere, per incoraggiare le persone a venire in Terra Santa e per vedere un movimento in questa terra, perché da più di tre anni non abbiamo visto nulla. È una situazione molto difficile per tutte le persone che sono lì, per le persone di tutte le religioni in Terra Santa. Incoraggiamo le persone; speriamo che vengano. Ora hanno paura, ma hanno anche ragione perché, se guardiamo tutto quello che sta succedendo, è una follia”.

“Nessuno ci valorizzerà – osserva Yacoub – se non lo facciamo noi stessi. Concluderò con Cervantes e il suo Don Chisciotte che, dalla sua mente sognatrice e a tratti lucida, diceva: ‘Siccome non sei esperto nelle cose del mondo, tutte le cose che presentano qualche difficoltà ti sembrano impossibili’. Quindi confidiamo nel tempo e in Dio, che di solito offre dolci uscite a molte amare difficoltà. Grazie mille per tutto e speriamo di vedervi tutti nei luoghi santi il più presto possibile”.

“Ora meno male che i turisti vengono, ma non come vorremmo noi, non come prima. Per esempio, nel 2019 – dice – c’era molto turismo, erano arrivati circa 2 o 2,5 milioni di turisti; è stato qualcosa di grandioso, uno degli anni migliori. Ma dopo il Covid e ora, per esempio, dopo la guerra, la gente sta bene, per quello che posso dire, ma non è come prima”.

“Quando organizziamo un gruppo – conclude Yacoub – consigliamo di venire per sei o sette giorni, includendo il nord come Nazaret e più o meno tutte le città del nord. Vengono anche per stare a Gerusalemme e Betlemme perché sono vicine, e alcune volte andiamo a Hebron; Gerico deve essere sempre inserita nel programma. Quindi stiamo parlando di itinerari che dipendono dalla situazione politica, ma normalmente visitano la maggior parte di tutte queste città”.