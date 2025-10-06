Terra Santa, Madre Nazzaro (ORP): "Pace duratura per ambo le parti"

Roma, 6 ott. (askanews) – La situazione “per i cristiani di Terra Santa è molto difficile, è drammatica”. L’auspicio è che “si arrivi presto a una pace stabile e duratura” per poi pensare alla ricostruzione “non solo materiale ma anche psicologica”. In tal senso, i pellegrinaggi avranno una impronta “missionaria”, ovvero insieme ai luoghi straordinari di fede e di storia, sarà un segno di vicinanza verso i cristiani così duramente colpiti da questa guerra.

A parlare ad askanews è Madre Rebecca Nazzaro, direttrice dell’Opera Romana Pellegrinaggi (ORP), l’ufficio del Vicariato di Roma dedicato alla pastorale dei pellegrinaggi.

“Per i cristiani di Terra Santa – sottolinea – la situazione è molto difficile, è drammatica, possiamo dire però che portano con sé sempre quella grande speranza che è tipica di tutte quelle persone che vivono in luoghi non tranquilli, perché la Terra Santa vive in comunione con tanti altri fattori. I cristiani dimostrano ancora una volta la loro fortezza e la loro speranza, rimangono con quella testimonianza di esprimere che l’unica opportunità e l’unica possibilità è un dialogo di convivenza con tutti”.

Dal Papa numerosi appelli per la pace, per trovare un accordo. “I discorsi del Papa – sottolinea la direttrice dell’ORP – sono di una grande valenza perché aiutano non solamente per chi è in Terra Santa ma anche le condizioni politiche dove si ribadisce come è importante costruire dialoghi e tessere di mosaici piano piano, senza abbandonare mai la speranza e la possibilità di interloquire con tutti. Si sono fatti passi in avanti notevoli – aggiunge madre Nazzaro – ci auguriamo che si arrivi a verificare una pace duratura e che le richieste da ambo le parti possano trovare una possibilità di incontro perché veramente si finisca questo conflitto che non porta assolutamente in un senso di pace ma neanche di costruzione”.

L’Opera Romana Pellegrinaggi è già pronta a far ripartire i pellegrini, appena ripartono i voli della compagnia aerea Ita. “Più si allontana il tempo e più le cose peggiorano. Ci auguriamo – è l’auspicio – soprattutto in questi giorni si possa definire effettivamente quella che sarà la ricostruzione, non solo materiale, ma soprattutto fisica e psicologica. Questo è importante, che non va sottovalutata. Ecco perché i nostri pellegrinaggi devono essere dei pellegrinaggi missionari. Le persone che partono con noi non devono visitare solamente luoghi straordinari di fede e di storia – spiega madre Nazzaro – ma soprattutto di ricostruire insieme agli abitanti un senso di speranza e di rivitalità perché adesso avranno tutti, soprattutto i bambini, situazioni psicologiche molto sofferenti. Bisogna dunque ricostruire anche questo tessuto che non è meno importante della ricostruzione materiale. I nostri pellegrinaggi hanno già in cantiere il desiderio non solo di andare a visitare i luoghi, ma di portare noi la speranza con la presenza di una chiesa che è stata sempre vicina con la preghiera ma che adesso fattivamente è vicino anche con la presenza”.