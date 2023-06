Un terrapieno è crollato da una parete rocciosa a Montefiascone, in provincia di Viterbo. Una parte è crollata sul ristorante “Da Paolo al Miralago”, travolgendo la proprietà. Due persone sono rimaste intrappolate e si cercar tra le macerie.

Montefiascone, terrapieno crolla su un ristorante: uomini intrappolati, si cerca tra le macerie

Un terrapieno è crollato da una parete rocciosa a Montefiascone, scatenando momenti di panico. Una parte è caduto su un ristorante-pizzeria e due uomini sono rimasti intrappolati nel locale, in una cantina. Il fatto è accaduto questa mattina, domenica 18 giugno 2023, a Montefiascone, più precisamente in via Oreste Borghesi. Una parte è crollata sul ristorante-pizzeria “Da Paolo al Miralago” travolgendo la proprietà. Sulla parete sovrastante il ristorante erano in corso dei lavori durante i quali, probabilmente, qualcosa è andato storto.

Due uomini sono rimasti intrappolati in una cantina

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118, con un’ambulanza e un’automobile. Al momento sono ancora in corso le ricerche tra le macerie e le operazioni di recupero. Secondo quanto emerso, a rimanere intrappolati nel locale sotterraneo, a causa dell’improvviso cedimento del costone, sembrerebbe siano stati il titolare del ristorante e il cuoco.