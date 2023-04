Terrasini, Soccorso Alpino alla ricerca di un anziano

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) – Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano stanno ispezionando, fin dalla notte scorsa, le scogliere sul lungomare di Terrasini alla ricerca di Renato Gianfranco Modica, 72 anni. Dell'uomo si sono perse le tracce da ieri pomeriggio, quando le telecamere a circuito chiuso lo hanno ripreso mentre parcheggiava la sua auto dirigendosi proprio verso la scogliera.

Su richiesta della Prefettura di Palermo, gli uomini del Soccorso Alpino stanno perlustrando a tappeto la zona calandosi lungo le ripide falesie a picco sul mare. Al lavoro fin da ieri anche le motovedette della Guardia Costiera, i carabinieri e gli uomini della Protezione Civile.

"In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L'operatore del #NUE112, applicando la specifica "Procedura operativa ambienti montani ed impervi", trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas)", si legge in una nota.