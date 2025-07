Terrazza Martini in tour, tappe anche a Noto e Forte dei Marmi

Milano, 25 lug. – Non solo Milano e la vista sul Duomo e la città: Terrazza Martini per l’estate 2025 ha lanciato un tour europeo tra rooftop bar e piazze di tante località, tra esse anche due tappe italiane, a Forte dei Marmi in Versilia e a Noto in Sicilia. Si tratta di “Terrazza Martini on tour”, l’iniziativa aperta al pubblico pensata per accompagnare l’estate, con il punto forte del rito dell’aperitivo al tramonto, tra musica, incontri e paesaggio.

A Noto la Terrazza Martini sarà al Gagliardi Boutique Hotel fino a novembre, a Forte dei Marmi invece al Caffè Giardino fino a settembre.

Il tour è anche l’occasione per lanciare nuovi drink, come il Martini Bianco Spritz, che unisce il vermouth bianco a una bollicina e rappresenta la proposta per questa stagione estiva 2025. Momento che segna anche l’annuncio di un nuovo “Martini Man”, l’attore britannico Jonathan Bailey, chiamato a impersonare la voglia di scelte “Off script”, ossia fuori dal comune, all’insegna del gioco, della scoperta e della spontaneità.