Terremoti in Sicilia: nella notte tre scosse in provincia di Catania

Una notte particolarmente movimentata quella appena trascorsa in Sicilia. Nella provincia di Catania sono state registrate tre scosse di terremoto.

La Sicilia ha trascorso una notte particolarmente movimentata. Sono state registrate tre scosse di terremoto in provincia di Catania. Una scossa è stata di magnitudo 3.6, registrata alle ore 00.17, nel nord est dell’isola del Sud Italia. Il terremoto, come rilevato dall’Ingv, è avvenuto a 8 chilometri di distanza da Maniace, in provincia di Catania, comune del parco dei Nebrodi, a una profondità di 37 chilometri. A questa scossa, che è stata la più forte, sono seguite altre due, di minore intensità.

Le altre scosse di terremoto in Sicilia

La seconda scossa è stata registrata ad Acireale, in provincia di Catania, alle 3.22 della notte. Si tratta di una scossa di magnitudo 3.2. Quattro minuti dopo, alle 3.26, si è verificata una terza scossa di terremoto, di magnitudo 2.5, a Santa Venerina, sempre in provincia di Catania. L terra ha tremato per tutta la notte e le scosse sono state avvertite dalla popolazione.