Terremoti Turchia e Siria, Oltre 20mila vittime: superata la tragedia di Fukushima

Ritardi nei soccorsi e 7 gli italiani dispersi.

A confermarlo è il presidente turco Erdogan. Le vittime del terremoto che ha colpito la regione tra la Turchia e la Siria lo scorso 6 febbraio arrivano a oltre 19.300, superando così il bilancio del disastro giapponese di Fukushima.

Il governo italiano dichiara stato d’emergenza estero

Interventi per 11 milioni di euro. Nella seduta di oggi pomeriggio, il governo ha approvato la proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci di dichiarare lo stato di emergenza per interventi all’estero «in ragione dell’eccezionale sisma che ha colpito la Turchia e la Siria, che si manifesta come il più tragico evento di questo tipo a livello mondiale negli ultimi decenni, per le migliaia di vittime che ha causato, per l’alto numero feriti, dispersi e sfollati, oltre che per il numero di edifici pubblici e privati distrutti.

[…] Il governo può così fare il massimo per inviare squadre di soccorso, personale e materiale sanitario in Turchia e, dopo la richiesta di quel governo, anche in Siria».

Stato d’emergenza: durata e fondi stanziati

Lo stato di emergenza avrà validità per sei mesi e sono stati messi a disposizione 11 milioni di euro per coprire i costi di trasporto, impiego di materiali e attrezzature e oneri relativi al personale impegnato nelle varie operazioni.