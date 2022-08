Diverse scosse di terremoto sono state registrate in poche ore in provincia di Catania, forse a causa della vicina attività vulcanica dell'Etna.

Paura in provincia di Catania, dove è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.3. Il sisma si è verificato alle ore 1.31 di lunedì 29 agosto. L’Ingv ha identificato l’epicentro a Bronte, con ipocentro a 28 chilometri di profondità.

Terremoto in provincia di Catania

Al momento non si registrano danni a persone o cose. Secondo gli esperti, la scossa potrebbe essere legata all’attività vulcanica dell’Etna.

Non si tratta, però, dell’unica scossa registrata nel territorio catanese in queste ore. Alle 00.49 si è verificato un altro sisma di magnitudo 2.0 a Maletto, con ipocentro a 18 chilometri di profondità. Anche in questo caso, è possibile che si tratti di una scossa causata dalla vicina attività vulcanica.

Sempre a Maletto si è verificata una seconda scossa, di magnitudo 2.2, alle ore 9.26.