Il nuovo anno 2023 appena iniziato si è aperto proprio quest’oggi, 1 gennaio, con una brutta sorpresa per tutti gli abitanti di Guidonia Montecello, comune che dista circa 25 chilometri da Roma: nel pomeriggio, intorno alle 14:07, un terremoto di 3,3 gradi della scala Richter ha colpito il Lazio, con epicentro proprio nella cittadina da 88.000 abitanti.

Stando ai dati INGV, il terremoto si è scatenato ad una profondità di 9 km, quindi si è trattato di un sisma piuttosto superficiale.



Cittadini spaventati, ma per il momento non si segnalano danni

Tanta paura per i cittadini, che come confermato da alcuni tweet hanno percepito molto chiaramente il movimento tellurico, anche a Roma stessa. Su Twitter, per esempio, l’utente Tiziana scrive: “Il 2023 e iniziato con una bella scossa di terremoto che è stata avvertita nettamente anche a Roma.

Pensavo che fosse un giramento di testa e invece…”.

Terremoto a Guidonia Monte Celio, distá 24km da casa mia, noi non l’abbiamo sentito, neanche i miei vicini, ma che cazzo dicono che si e sentito in tutta la cittá!?!?!? Non e vero😡 di qualsiesi cosa fanno terrorismo psicologico. — Maria Rosa (@MariaRo79937705) January 1, 2023

Il sisma è stato percepito in ogni caso anche in molti altri comuni limitrofi, come Tivoli e Monterotondo. Il movimento tellurico, ad ogni modo, è stato per fortuna lieve e non si segnalano almeno per il momento danni a cose o persone.

C’è persino chi si è concesso il lusso di darsi una risata sopra, sottolineando che il proprio cane nemmeno si è accorto di nulla, come segnala l’utente Miry.