Terremoto a Milo: scossa di magnitudo 3.0

Terremoto a 2 km a nord di Milo, in provincia di Catania, alle 19.21 del 10 settembre, ad una profondità di 8 km.

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata avvertita nella serata di oggi, venerdì 10 settembre 2021, intorno alle 19.21 a Milo, alle pendici dell’Etna. Il sisma si è verificato ad una profondità di 8,3 km ed è stato avvertito anche a Catania e anche in altre parti della Sicilia.

Secondo la scala Richter, un terremoto di magnitudo 3.0 è classificato come terremoto “molto leggero”. Ha un’intensità tale da essere avvertito in diverse zone vicine all’epicentro, ma fortunatamente non provoca nessun tipo di danno.