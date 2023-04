Momenti di paura durante la notte e l’alba a Napoli. Sono state registrate 7 scosse di terremoto nella zona dei Campi Flegrei, a Pozzuoli.

Terremoto a Napoli: 7 scosse ai Campi Flegrei

Molti cittadini della zona dei Campi Flegrei si sono svegliati di soprassalto all’alba di oggi, 26 aprile. Sono stati momenti di grande paura, per una scossa di terremoto avvertita distintamente alle ore 5.03, di magnitudo 2.7, con una profondità stimata di 1.8 km. Si tratta della scossa più intensa di tutta la nottata. Nelle stesse ore ne sono state registrate sette, la maggior parte a bassa intensità.

Le scosse hanno avuto tutte epicentro ad Agnano, in zona via Antiniana, ad eccezione della prima, localizzata in zona Aeronautica. Il primo evento è stato registrato alle 3.40, con magnitudo 0.4 e profondità 2.7. Mezz’ora dopo, alle 4.07, si è verificata la seconda scossa, di magnitudo 0.3 e profondità 1.4. Alle 4.57 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.7 e profondità 1.2, sentita in tutta l’area flegrea, con diverse segnalazione dai quartieri e zone di Napoli Ovest e dai comuni di provincia, come Pozzuoli e Quarto.

Napoli, 7 scosse in una notte: “Sciame sismico in corso”

Sono stati registrati altri due eventi sismici, uno alle 5.03 e uno alle 5.05. Luigi Manzo, sindaco di Pozzuoli, ha aggiornato la cittadinanza sui profili social. Alle 10.34 ha comunicato la fine dello sciame sismico di questa notte. “L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 04:37 di oggi 26 Aprile 2023 e costituito in totale da 4 terremoti di magnitudo massima di 2.7±0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei” ha scritto il primo cittadino.