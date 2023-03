Questa mattina, 24 marzo, intorno alle 6.24, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, ad una profondità di 2 km.

Terremoto a Napoli: scossa di magnitudo 2.6

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 si è verifica a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, questa mattina, 24 marzo, alle ore 6.24, come registrato dai sismografi dell’INGV. L’epicentro è stato localizzato nella zona di Agnano, periferia ovest di Napoli, tra via Antiniana e via Pisciarelli. La scossa, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuta ad una profondità di circa 2 km. L’evento sismico, accompagnato da un boato, è stato avvertito distintamente dai residenti di Agnano, nei quartieri napoletani di Bagnoli e Fuorigrotta e dagli abitanti di Pozzuoli. Molti di loro si sono svegliati di soprassalto e hanno testimoniato sui social network di aver avvertito la scossa. Non si registrano danni o feriti.

Terremoto a Napoli: 9 scosse in meno di due ore ai Campi Flegrei

Pochi secondi prima di questa scossa, come riportato dall’Osservatorio Vesuviana, ce n’era stata un’altra, di magnitudo 0.7, e subito dopo altre tre nel giro di pochi minuti, con intensità molto più bassa. Una alle 6.26, una alle 6.27 e una alle 6.31. Tra le 8.19 e le 8.48 l’Osservatorio ha registrato altre nove scosse, tutte superficiali.