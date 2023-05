Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha fatto tremare nelle scorse ore la città di Tokyo: localizzata davanti alle coste centro-orientali, non si registrano vittime né per il momento allarmi tsunami

Paura in Giappone. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha fatto tremare nelle scorse ore la città di Tokyo: localizzata davanti alle coste centro-orientali, non si registrano vittime né per il momento allarmi tsunami.

I dettagli del sisma

L’agenzia sismologica giapponese si è occupata di diffondere i dettagli informativi sul sisma. Avvenuta intorno alle 19 dell’ora locale, la scossa è stata localizzata a circa 11 chilometri a sud-est di Asahi e a una profondità di circa 44 km. Non è nota al momento la percezione del terremoto da parte della popolazione. Il fatto che non si registrino morti né feriti resta comunque il dato più importante.

Magnitudo 6.2, che significa?

Quando nei dati di un terremoto si indica la magnitudo senza specificare la scala di appartenenza, si fa generalmente riferimento alla scala Richter, ovvero al metodo di misurazione della potenza di una scossa tramite strumenti detti sismografi. Un terremoto di magnitudo che si aggira intorno al valore 6 della scala Richter è un sisma dall’impatto importante, che in Paesi come l’Italia ha visto morire centinaia di persone solo nell’ultimo decennio. Ciò non succede in Giappone, dove in casi come quello di oggi non si registrano per l’appunto né morti né feriti: a sollevare il Paese asiatico dal terrore dei movimenti tellurici è la cultura antisismica insita oramai da anni nella progettazione edilizia, la quale consente alla popolazione di convivere con i terremoti eliminando gran parte dei rischi a essi connessi.