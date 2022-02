Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata avvertita nella zona di Viareggio, in provincia di Lucca.

Terremoto a Viareggio: scossa di magnitudo 3.8

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata avvertita chiaramente in varie zone della Toscana, intorno alle 2.36 della notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio. La scossa è stata registrata dall’Istituto di geofisica e vulcanologia, che ha individuato l’epicentro sulla costa di Viareggio. La profondità è stata di circa 8 chilometri.

Scossa avvertita tra Toscana e Liguria

Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione. Molte persone sono state svegliate dal terremoto, ma per il momento non ci sono segnalazioni di danni, ma solo momenti di grande paura.

Il terremoto è stato avvertito in provincia di Lucca, sulla costa, tra Massa e Viareggio e nella provincia di Pisa. Sono arrivate segnalazioni anche dalla provincia di Pistoia e di Carrara, fino a Sarzana, in Liguria.

L’annuncio di Eugenio Giani

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha riferito tramite i suoi canali social di essersi subito messo in contatto con la sala regionale della Protezione Civile, in modo da far partire tutte le verifiche di eventuali danni, che per il momento non sono stati riscontrati.