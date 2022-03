Terremoto al confine Italia-Francia: scossa di magnitudo 3.2

Nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2022, si è verificato un terremoto al confine tra l'Italia e la Francia. La scossa è stata di magnitudo 3.2.

Nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2022, si è verificato un terremoto al confine tra l’Italia e la Francia. La scossa è stata di magnitudo 3.2.

Terremoto al confine Italia-Francia

Nella notte tra il 5 e il 6 marzo 2022 si è verificato un terremoto al confine tra l’Italia e la Francia.

La scossa, avvertita alle ore 03.17 della notte, è stata di magnitudo 3.2, ad una profondità di 8 km. Per il momento non si conoscono dettagli, ma sembra non ci siano stati danni a cose o persone. Sicuramente solo un grande spavento per tutti coloro che hanno avvertito la scossa. Nella stessa zona, questa mattina, 6 marzo, alle ore 07.09, è avvenuta un’altra scossa di terremoto, di magnitudo 0.9, ad una profondità di 10 km.

A rilevare le due scosse di terremoto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).