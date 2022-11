Forte scossa di terremoto, di magnitudo 7.4, al largo delle isole Tonga. Scattata l'allerta tsunami.

Forte terremoto nel Pacifico, al largo delle isole Tonga. L’Ingv ha segnalato una scossa di magnitudo 7.4, ad una profondità di 20 km, che si è verificata alle 11.48 ora italiana, 23.48 ora locale. L’USGS ha riportato un’allerta tsunami per Niue, Tonga e Samoa. La protezione civile neozelandese ha fatto sapere che stanno valutando la situazione per capire se esiste realmente “una minaccia di tsunami” per il Paese.

“Se si è generato uno tsunami, è improbabile che arrivi in Nuova Zelanda per almeno 2 ore” hanno precisato.