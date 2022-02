Terremoto, avvertita scossa di magnitudo 2.7 a Moimacco (Udine): molte le segnalazioni

Attimi di tensione in provincia di Udine e precisamente a Moimacco dove è stata avvertita una scossa di Magnitudo 2.7. Molte le segnalazioni.

Attimi di tensione nell’area di Udine e precisamente a Moimacco dove diversi cittadini hanno avvertito una scossa intorno alle ore 22.05 di domenica 20 febbraio. Non vi sarebbero danni a cose e/o a persone.

Terremoto in provincia di Udine: cosa sappiamo

Stando a quanto si legge dal monitoraggio stilato da INGV il sisma che, è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma, è stato avvertito a 3 km nord ovest da Moimacco in provincia di Udine riportando una magnitudo di 2.7 della Richter. La scossa riporta le seguenti coordinate geografiche: 46.115 (latitudine), 13.355 (longitudine) con profondità di 10 km a Faedis.

Molte le segnalazioni

Va inoltre precisato che, secondo la scala Richter, si tratta di un sisma di lieve identità che viene classificato come leggero e “generalmente non avvertito”. Ciononostante sono molte segnalazioni degli utenti, in particolar modo su Twitter che, tramite l’hashtag #terremoto, hanno scritto di averlo sentito. “Anche il Terremoto oggi evviva” ; “Breve terremoto a Udine” ; “Ma voi la scossa l’avete sentita?” sono alcune delle frasi che si leggono sul social network.