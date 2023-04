Terremoto: Braga, 'da Pd pdl su codice ricostruzione, Meloni si impegni'

Roma, 4 apr. (Adnkronos) - "Vogliamo ribadire l'impegno del Pd sulla ricostruzione e oggi presentiamo un progetto di legge che si proporne di mettere a disposizione del Parlamento e anche del governo, finora assente su questo tema, una proposta per definire un quadro organico per la ricost...

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – "Vogliamo ribadire l'impegno del Pd sulla ricostruzione e oggi presentiamo un progetto di legge che si proporne di mettere a disposizione del Parlamento e anche del governo, finora assente su questo tema, una proposta per definire un quadro organico per la ricostruzione". Così la capogruppo Pd alla Camera, Chiara Braga, presentando la proposta di legge – di cui è prima firmataria- sui criteri ricostruzione post terremoto.

"Siamo convinti che un tema così importante vada affrontata non sull'onda dell'emergenza per costruire un quadro normativo stabile per accompagnare la ricostruzione fisica e sociale dei territori colpiti. Su questo codice della ricostruzione e", alla vigilia dell'anniversario del terremoto dell'Aquila, "vorremmo impegno preciso Meloni a lavorare insieme sulla base di una proposta costruttiva".