Terremoto: Casellati, 'completare cantieri e accelerare ripartenza'

Roma, 24 ago. (Adnkronos) – "Il 24 agosto del 2016 un terribile terremoto colpì l’Italia centrale portando lutti e distruzioni nel cuore del nostro Paese. Le immagini delle devastazioni, il dolore delle famiglie per le 299 vittime, il disagio degli sfollati, a distanza di 7 anni toccano ancora il cuore di tutti. Questo Governo, fin dal suo insediamento, è impegnato a supportare la ricostruzione anche attraverso lo snellimento delle norme. Completare i cantieri e accelerare la ripartenza è il modo migliore per onorare la memoria delle vittime ed essere al fianco di chi sta ancora cercando di superare le conseguenze di quella tragedia". Lo scrive su Twitter il ministri per le Riforme Elisabetta Casellati.