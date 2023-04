Terremoto: Conte, 'M5S continuerà battaglia per sicurezza edifici'

Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "La fiaccolata per le vie dell’Aquila e quei 309 rintocchi di campana, uno per ogni vita spezzata dal devastante terremoto del 6 aprile 2009, ancora oggi fanno venire i brividi. Quella notte, così drammatica e dolorosa, è ancora viva nel ricordo di...

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – "La fiaccolata per le vie dell’Aquila e quei 309 rintocchi di campana, uno per ogni vita spezzata dal devastante terremoto del 6 aprile 2009, ancora oggi fanno venire i brividi. Quella notte, così drammatica e dolorosa, è ancora viva nel ricordo di tutti noi. Agli aquilani e ai familiari delle vittime va tutto il nostro caloroso abbraccio". Così Giuseppe Conte su Fb.

"In questi 14 anni L’Aquila ha saputo rimboccarsi le maniche e ripartire, e i suoi cittadini si sono dimostrati campioni assoluti di caparbietà e resilienza. Nonostante questo, sul fronte della ricostruzione c’è ancora tanto da fare. Il Movimento 5 Stelle ha messo sempre in cima alla sua agenda politica tanto la prevenzione quanto il sostegno all’attività di ricostruzione delle aree colpite da eventi sismici".

"Ero Presidente del Consiglio quando nel 2019, nel decreto 'Crescita', decidemmo di estendere anche alle zone di rischio sismico 2 e 3 (quindi al 90% del territorio del paese) il 'Sismabonus', l’agevolazione per rendere le nostre case più sicure con standard antisismici più adeguati. E nel 2020, con il Superbonus 110%, abbiamo fornito un innovativo ed efficace strumento per accelerare la ricostruzione degli edifici privati nei cosiddetti 'crateri sismici'. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi perché non solo le nostre case, ma anche le nostre scuole, i nostri ospedali e tutti gli altri edifici pubblici possano vantare tutti i necessari requisiti di sicurezza, soprattutto nei territori con maggiori rischi sismici. Lo dobbiamo a tutti i cittadini. In primis a quei 309 che in quella tremenda notte di 14 anni fa ci hanno lasciato".