Terremoto devastante in centro Italia: magnitudo 6.5

Un violento terremoto ha colpito il centro Italia questa mattina, con una magnitudo di 6.5 registrata alle ore 10:30. La scossa, avvertita in diverse regioni, ha causato evacuazioni immediate e segnalazioni di danni strutturali. Le autorità stanno attualmente valutando la situazione e coordinando i soccorsi.

I fatti

Le prime notizie parlano di edifici danneggiati a Perugia e Ascoli Piceno, con molte persone costrette a lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza.

I servizi di emergenza sono stati attivati in tutte le zone colpite.

Le conseguenze

I cittadini hanno descritto momenti di panico e caos, con molti che sono corsi in strada dopo la scossa. Le autorità invitano alla calma e raccomandano di seguire le indicazioni per la sicurezza.