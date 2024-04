Terremoto di 4,8 magnitudo a NY: "Che scossa!", le voci da Brooklyn

Roma, 5 apr. (askanews) - Un po' di paura e qualche preoccupazione, ma i newyorkesi si dicono tranquilli dopo il terremoto di magnitudo 4,8 che ha colpito la Grande Mela, con epicentro nel vicino Stato del New Jersey. Alcune voci raccolte a Brooklyn dopo la scossa: "Mi ha divertito la scossa. Non a...

Roma, 5 apr. (askanews) – Un po’ di paura e qualche preoccupazione, ma i newyorkesi si dicono tranquilli dopo il terremoto di magnitudo 4,8 che ha colpito la Grande Mela, con epicentro nel vicino Stato del New Jersey. Alcune voci raccolte a Brooklyn dopo la scossa:

“Mi ha divertito la scossa. Non avevo paura. Ho detto: qualunque cosa avvenga, avverrà. E ora sono curiosa. Spero che i ponti siano a posto e tutti gli altri. Non possiamo fermare Madre Natura”, ha sottolineato Mary Witke, pensionata residente a East Williamsburg.

“Eravamo seduti a mangiare bagel e abbiamo sentito una forte scossa. E abbiamo pensato che fosse la metropolitana. E poi i nostri amici hanno iniziato a mandarci messaggi, dicendoci, hai sentito il terremoto? E sì. Non è stato quello un grosso problema”, racconta Victoria Suarez, turista dal Texas. “Non è stata nemmeno una grande scossa, solo un piccolo sobbalzo”, aggiunge Hunter Garrison, sempre del Texas. “Ho visto gli edifici muoversi e tutto il resto, però, è stato un po’ spaventoso”, conclude Victoria.

“Bene, sto bene, va tutto bene, va tutto bene. Finché non si spinge troppo in là. Quello che ho avvertito nella nostra area, non è una grande area sismica. Quindi va bene. Quindi dovrebbe essere okay. Abbiamo problemi più grandi nel mondo. Mettiamola così”, afferma Igor Vienstock, pensionato e residente a Brooklyn.

“Sono nervosa, sto tremando. Oh mio Dio. Santo cielo. Oh mio Dio. Non è mai successo qui. Ma ho detto ‘New York, New York’… Wow. Molte persone hanno paura in questo momento”, dice Ana Villagran, residente a Brooklyn.