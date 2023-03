La terra trema a Pozzuoli: l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato un terremoto di magnitudo 2.8 con epicentro a Campi Flegrei, a Napoli. La scossa è stata avvertita in modo chiaro in zona e nei comuni vicini all’epicentro, come dimostrano le numerose segnalazioni su Twitter, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose.