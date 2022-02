A quasi sei anni dal terribile terremoto che ha distrutto Amatrice, questa mattina è stata sentita una nuova scossa, di magnitudo 3.0.

A quasi sei anni dal terribile terremoto che ha distrutto Amatrice, questa mattina è stata sentita una nuova scossa, di magnitudo 3.0. Il terremoto è avvenuto a soli 3 chilometri da Amatrice, nella mattinata di oggi, domenica 27 febbraio 2022, alle ore 07:31, a 12 chilometri di profondità.

Terremoto di magnitudo 3.0 a pochi chilometri da Amatrice

Nella giornata di ieri, sabato 26 febbraio, un scossa molto simile si è registrata in provincia de L’Aquila.