Terremoto di magnitudo 3.2 in Puglia al largo della costa garganica: la terra ha tremato per alcuni secondi e i social si sono riempiti di post

Paura in alcune case e terremoto di magnitudo 3.2 in Puglia al largo della costa garganica.

Da quanto si apprende la scossa è stata registrata alle 5.32 del mattino di oggi 15 dicembre ed avvertita da molti specie in prossimità del mare ed ai piani alti delle abitazioni. Dalle prima informazioni che trapelano riguardo ad un evento che ha avuto focus marittimo non si registrano danni a persone o cose.

Terremoto di magnitudo 3.2 in Puglia

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha dato menzione tramite la Sala Operativa di Roma in tempo reale, registrando il robusto evento tellurico.

Secondo l’Ingv un terremoto di magnitudo 3.2 è stato avvertito e censito in Puglia al largo della costa garganica. Al largo delle coste del Gargano, in provincia di Foggia, è stato localizzato anche l’epicentro in mare.

Decine di post social dopo la scossa

Secondo i dati si tratta di uno spot collocato ad una profondità di 23 km. La terra ha tremato per alcuni secondi e decine di messaggi sono comparsi immediatamente sui social.

Il sisma ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 41.9420, 15.8040, è stato localizzato ad una profondità di 23 km, a sette chilometri da Rodi Garganico e a 9 da Ischitella.