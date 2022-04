Il pistoiese è stato colpito da un terremoto. La scossa è stata avvertita anche in Emilia Romagna.

Un terremoto classificato come “molto leggero” ha colpito la Toscana e l’Emilia Romagna. La scossa è partita dalla provincia di Pistoia.

Terremoto di magnitudo 3.2 nel Pistoiese

Si tratta di un terremoto di magnitudo compresa tra 3.0 e 3.5.

L’epicentro è Abetone Cutigliano e la magnitudo precisa è 3.2 ± 0.3 (ML). La profondità è di 11.7 km e l’orario preciso in cui è avvenuta la scossa è 15:51. Su Twitter molte persone hanno dichiarato di aver avvertito il terremoto. Al momento non si contano danni né vittime o feriti.

Il secondo terremoto in meno di 24 ore

Non è il primo terremoto a colpire la Toscana. Come riporta il quotidiano La Nazione, nelle scorse ore la regione ha avvertito un altro terremoto ben più lontano, avvenuto in Bosnia, di circa 6.0 gradi Richter.

Il violento terremoto che ha colpito la Bosnia Erzegovina ha avuto un epicentro localizzato tra Mostar e Dubrovnik ed è stato avvertito in molte regioni italiane. Molti utenti, sui social network, hanno dichiarato di aver sentito la scossa. Tra le città più colpite vi sono quelle della costa adriatica, ma anche città del centro e del sud Italia come Roma e Napoli. Tra ieri e oggi l’hashtag terremoto su Twitter ha raggiunto quasi il primo posto tra le tendenze.

Molti utenti erano chiaramente spaventati, altri hanno ironizzato sulla situazione. Fatto sta che le immagini e i video arrivati dalla Bosnia sono terribili e mostrano i danni che questo fenomeno ha causato.