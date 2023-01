Un terremoto ha scosso nella notte l'Emilia Romagna: non si segnalano danni di sorta

I residenti della provincia di Forlì-Cesena sono stati svegliati questa notte da un terremoto della scala 4,1 Richter chiaramente percepito in tutta la zona ma che, nonostante la magnitudo, non sembra aver causato per fortuna danni a edifici o persone.

Il terremoto registrato poche ore fa in zona si è prodotto ad una profondità di 17,9 km e ha avuto epicentro a circa 4 km a nord del comune di Gambettola.

Il comunicato ufficiale della Protezione Civile

Il recente evento sismico in Emilia Romagna è avvenuto intorno alle ore 6:32, secondo quanto riportano i dati dell’INGV. Riguardo al movimento tellurico, la Protezione Civile ha rilasciato un comunicato ufficiale per aggiornare i residenti della zona che si fossero particolarmente preoccupati per ciò che era appena accaduto.

Qui sotto potete recuperare le parole dell’organizzazione:

“A seguito dell’evento sismico registrato questa mattina alle ore 6.32 in provincia di Forlì-Cesena dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con magnitudo 4.1, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate l’evento risulta avvertito dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose”.

Appena due giorni fa, lo scorso 26 gennaio, sempre nella stessa zona era avvenuto un altro terremoto della stessa magnitudo, di 4,1 gradi della scala Richter.

Nel corso della stessa mattinata, tra l’altro, le scosse registrate erano state circa una decina, alcune delle quali percepite anche in Veneto e in provincia di Ancona.