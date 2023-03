Terremoto di magnitudo 4.6 in Molise: avvertito anche in Abruzzo

Alle 23.52 di martedì 28 marzo è stato registrato in Molise, nella provincia di Campobasso, un sisma di magnitudo 4.6. Il terremoto è stato avvertito anche in Abruzzo. Non è chiaro se vi siano stati danni a cose e/o a persone.