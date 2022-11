Anche il Cile è stato colpito da un forte terremoto. La terra continua a tremare in tutto il mondo e stanotte è toccato al Sudamerica.

La terra trema forte in Cile, dove si è registrato un terremoto di magnitudo 6.2. La scossa si è verificata alle 3.25 italiane, in cile erano le 23.25. C’è la possibilità che si siano danni a cose e persone.

Terremoto di magnitudo 6.2 in Cile: possibilità di danni a cose e persone

II Sistema nazionale per la prevenzione e la risposta alle catastrofi ha disposto una valutazione di possibili danni a persone, alterazioni dei servizi di base o delle infrastrutture, senza segnalazioni particolarmente rilevanti. L’epicentro del sisma è a 18km dalla città di Lebu, nella regione del Biobio. Molti hanno gridato al pericolo tsunami ma fortunatamente questa ipotesi è stata scongiurata dal Servizio idrografico e oceanografico della Marina cilena.

Le immagini del terremoto

Sono numerose le testimonianza attraverso video che circolano sui Social Network. Il sisma è stato ripreso da molti utenti Twitter.

Así fue el terremoto de magnitud 6.4. El sismo se sintió a 18 kilómetros NNW de Lebu, en la región del Biobío. #Chile

🇨🇱#CHILE 🚨#URGENTE Así se percibió el #sismo d magnitud 6.4 en el Cuartel de Bomberos de Talcahuano. El movimiento telúrico se localizó a 18 kilómetros NNW de Lebu, en la región del Biobío. #earthquake #Terremoto #Temblor

pic.twitter.com/sfGi1fC8wn — Quantum Noticias Sismos y Volcanes (@NoticiasQuantum) November 13, 2022

La terra trema in tutto il mondo

In questa settimana quello del Cile non è stato l’unico terremoto violento. In data 8 novembre 2022 si è registrata un scossa di media intensità nelle Filippine. L’epicentro è a 32km da Angeles, nella provincia di Pampanga. Spostandoci in Italia, il 9 novembre 2022 le Marche sono state colite da un sisma di magnitudo 5.7. Nella stessa giornata ci sono state oltre 100 piccoli terremoti e piccole scosse di assestamento.