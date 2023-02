Terremoto di magnitudo 6.3 in Turchia: l'epicentro è stato localizzato in ma...

Terremoto di magnitudo 6.3 in Turchia: il sisma è stato registrato in mare a pochi chilometri dalla costa turca.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata in mare, a pochi chilometri dalla costa della Turchia.

Il sisma è stato rilevato dall’Istituti Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’ipocentro corrisponde a circa 34 chilometri.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata segnalata in Turchia alle 19:04:32 di lunedì 20 febbraio ora locale, corrispondenti alle 18:04:32 in Italia. Il sisma ha avuto epicentro in mare, a pochi chilometri dall’area di Hatay.

L’ipocentro del fenomeno sismico ha avuto una profondità corrispondente a circa 34 chilometri. Il sisma ha avuto coordinate geografiche corrispondenti a 36.0760 di latitudine e 35.8850 di longitudine.

Data la superficialità della scossa, il sisma è stato avvertito sulla terraferma. Sulla base delle segnalazioni sinora pervenute, la terra non ha tremato solo in Turchia ma anche in Siria, Libano, Iraq, Cipro e Israele.

Danni, crolli e feriti in Turchia e Siria: l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine

Secondo l’EMSC, si è verificata una prima scossa di magnitudo 6.4, seguita da una scossa di assestamento di magnitudo 5.8. Avvertito il sisma, i cittadini si sono riversati rapidamente in strada in gran parte della Turchia e della Siria, in preda al panico.

Sulla base delle prime segnalazioni pervenute, una nube di polvere si è formata nella zona di Hatay, in Turchia, e sul posto si sono recate numerose ambulanze.

Alcuni testimoni hanno riferito che degli edifici sono crollati.

“La terra ci è scivolata da sotto i piedi. Abbiamo tremato in modo incredibile. I bambini erano molto spaventati. È stato un terremoto incredibilmente forte.

Non è stata una scossa di assestamento. Il posto è ora sotto la nube di polvere”, ha affermato una giornalista della CNN Turk commentando i nuovi fenomeni sismici che hanno scosso il Paese.

Two new earthquakes shake buildings in Turkey tonightpic.twitter.com/YCs8iXTm6k — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 20, 2023

Intanto, un nutrito gruppo di soccorritori è entrato in azione anche a Antiochia. Proprio dall’aeroporto di Antiochio è stato diffuso un video che mostra la potenza del nuovo terremoto. Intanto, in Siria, sono stati segnalati nuovi crolli ad Aleppo, Idlib, Jinderes, Salqin, Atarib e molte altre comunità rurali. In queste aree, è in corso l’evacuazione di molti feriti verso gli ospedali.