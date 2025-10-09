Home > Cronaca > Terremoto di magnitudo 6.2 scuote la Calabria

Terremoto di magnitudo 6.2 scuote la Calabria

Un potente terremoto ha scosso la Calabria, ma per ora non ci sono segnalazioni di danni.

Un forte terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la Calabria alle ore 14:32. L’epicentro è stato localizzato a circa 10 km al largo della costa di Reggio Calabria. Il sisma è stato avvertito in tutta la regione, causando panico tra la popolazione.

I fatti

Le autorità locali hanno attivato i protocolli di emergenza. Al momento, non sono stati segnalati danni significativi o feriti, ma le squadre di soccorso stanno monitorando la situazione.

Le conseguenze

Si prevedono ulteriori verifiche per valutare eventuali scosse di assestamento e garantire la sicurezza della popolazione. Aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore.