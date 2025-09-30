Terremoto di magnitudo 6.9 scuote l'isola di Cebu, evacuazioni in corso

Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito l'isola di Cebu, suscitando immediate preoccupazioni per la sicurezza e la necessità di valutazioni dei danni.

Il distretto centrale delle Filippine è stato colpito da un forte terremoto di magnitudo 6.9, che ha innescato una corsa generale verso le strade da parte degli abitanti. Questo evento sismico, verificatosi martedì al largo della costa settentrionale dell’isola di Cebu, ha avuto epicentro vicino alla città di Bogo, un’area densamente popolata con oltre 90.000 residenti.

Le autorità locali hanno immediatamente avvisato i cittadini riguardo ai potenziali danni e alle repliche sismiche che potrebbero seguire il primo evento.

L’Istituto Filippino di Vulcanologia e Sismologia ha esortato i residenti nelle province di Cebu, Leyte e Biliran a mantenersi lontani dalla costa a causa di una disturbance marina minore e ha avvertito di prestare attenzione a onde anomale. Tuttavia, il Centro di Allerta Tsunami del Pacifico ha rassicurato che non esisteva alcuna minaccia di tsunami in seguito al terremoto.

La risposta delle autorità

La governatrice della provincia di Cebu, Pamela Baricuatro, ha dichiarato in un video sui social media che i danni sono ancora in fase di valutazione. Ha affermato: “Potrebbe essere peggio di quanto pensiamo”, sottolineando che è in contatto con l’ufficio del presidente per richiedere aiuti. Fino a quel momento, le autorità non avevano segnalato vittime, ma la situazione rimaneva precaria.

Secondo quanto comunicato dal governo provinciale di Cebu, un edificio commerciale e una scuola a Bantayan sono crollati, e diverse strade locali hanno subito danni significativi. Wilson Ramos, un ufficiale dei soccorsi provinciali, ha avvertito che potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie, anche se non erano disponibili informazioni precise sul numero di dispersi.

Reazioni e testimonianze

Il servizio geologico degli Stati Uniti ha registrato successivamente quattro scosse di assestamento di magnitudo 5.0 o superiore nell’area. Un pompiere di Cebu, Joey Leeguid, ha descritto l’esperienza al suo comando: “Abbiamo visto i nostri armadietti muoversi da un lato all’altro. Ci siamo sentiti leggermente storditi, ma ora stiamo bene”.

Martham Pacilan, un giovane residente di Bantayan, ha raccontato la sua esperienza mentre si trovava nella piazza del paese vicino a una chiesa al momento del terremoto. “Ho sentito un forte boato proveniente dalla chiesa e poi ho visto cadere delle rocce dalla struttura. Per fortuna nessuno si è fatto male”, ha affermato, esprimendo il suo shock e la sua paura durante il tremore.

Impatto e precedenti sismici

Un’altra struttura, l’Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima, ha riportato danni significativi, con il crollo parziale della chiesa situata a Daanbantayan. Anche in quest’area, la corrente elettrica è andata a mancare, complicando ulteriormente le operazioni di soccorso. Le Filippine, nota per la sua attività sismica frequente, aveva già subito un terremoto devastante di magnitudo 7 lo scorso luglio, che aveva causato morti e feriti.

Nel dicembre 2023, un altro terremoto significativo aveva colpito la parte meridionale del paese, provocando evacuazioni e un decesso. La popolazione delle Filippine è quindi abituata a vivere con il rischio sismico, ma eventi come quello di oggi ricordano la vulnerabilità delle comunità di fronte alla natura.