Un terremoto ha colpito la Georgia del Sud, questa mattina, 12 agosto. La scossa avvertita è stata di magnitudo 5.4.

Terremoto Georgia del Sud: scossa di magnitudo 5.4

Un forte terremoto ha interessato le zone della Georgia del Sud e delle Sandwich australi.

La scossa di magnitudo 5.4 si è verificata questa mattina, venerdì 12 agosto, intorno alle 8:18. Per il momento non ci sono ulteriori informazioni riguardo l’ipotetico allarme tsunami. Terremoti di questo genere richiedono analisi approfondite da parte dei sismologi, per capire se può esserci un rischio significativo che possa avvenire uno tsunami.

Esattamente un anno fa, il 12 agosto 2021, è stata emanata un’allerta tsunami nelle isole Sandwich Australi e a sud della Georgia Australe.

L’allarme è stato attivato dopo una scossa di terremoto di magnitudo 8.1, davvero forte e allarmante.