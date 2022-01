Terremoto in Calabria, paura a Vibo: “Ha tremato tutto”

Milano, 20 gen. (askanews) – Paura in Calabria per un terremoto di magnitudo 4.3 che non ha provocato danni o feriti ma è stato sentito molto forte nella zona del Vibonese dai cittadini e dalle cittadine, a partire dalla sindaca di Vibo Valentia, Maria Limardo. “Eravamo in prefettura, si è sentito abbastanza forte, l’epicentro è stato a Pizzo”, ha spiegato.

Le persone sono corse fuori dagli uffici, il traffico ferroviario è stato fermato per precauzione”.

Anche le scuole sono state evacuate.