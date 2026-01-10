Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 6.2

Un violento terremoto ha colpito la Calabria, causando evacuazioni e panico.

Un violento terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la Calabria alle ore 14:30 di oggi. L’epicentro è stato localizzato a pochi chilometri dalla costa, causando forti scosse avvertite anche in Sicilia e in altre regioni del sud Italia. Le autorità locali hanno avviato immediatamente le operazioni di soccorso e evacuazione.

I fatti

Le prime notizie parlano di danni strutturali in alcuni comuni, ma non si registrano ancora vittime.

I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono al lavoro per garantire la sicurezza dei cittadini e verificare la stabilità degli edifici.

Le conseguenze

Il governo ha convocato una riunione di emergenza per valutare la situazione e coordinare i soccorsi. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.